Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение девяти государств Евросоюза прекратить прием документов россиян на оформление туристических виз является последовательным разрушением отношений с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

“Это последовательное разрушение отношений с РФ вопреки всему тому, что было нами обоюдно сделано на континенте Евразии", - заявила Захарова на брифинге.

Раннее Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили прием у граждан РФ документов на оформление туристических виз.

Также ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл, как Москва отреагирует в случае отказа россиянам в шенгенских визах.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 сентября 2022 года можно прочитать здесь.