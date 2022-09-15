Украина выходит на финишную прямую в подготовке к старту отопительного сезона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украина завершает подготовку к отопительному сезону и использует все доступные энергоресурсы для этого, в том числе и дрова “на всякий случай”. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев. Он уточнил, что к первому кварталу 2023 года Киев подготовит 7 млрд кубометров дров на случай, если не хватит остальных средств отопления.

"Украина выходит на финишную прямую в подготовке к старту отопительного сезона. Остался ровно месяц до начала подачи тепла в квартиры украинцев. Имеем по состоянию на сейчас 2,2 млн тонн угля для тепловых электростанций, 13,2 млрд кубометров газа в подземных хранилищах", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, на четвертый квартал 2022 года предусмотрены 2,5 млн тонн угля, 15 млрд кубометров собственного газа и к первому кварталу, помимо дров, предусмотрены 2 млрд кубометров газа от США.

Ранее сайт KP.RU писал, что Европу ожидает “крайне суровая зима”. Во многом это обусловлено отказом от поставок российского газа, в этом призналась глава МИД ФРГ Анналена Бербок, уточнив, что Германии процесс отказа дается достаточно тяжело.