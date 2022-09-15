Китайцы считают, что Путин посмеется над идеей главы ЕК фон дер Ляйен об отправке европейских счетов за электричество в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайские пользователи в интернете резко отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что европейские счета за электроэнергию следует отправить в Москву.

"Значит, Москва теперь является их политическим центром? Путин - президент всей Европы?" - задал вопрос один из комментаторов.

“Я думаю, что лучше сразу ей отправить счета. Европейцы реально такие терпеливые!" - отметил другой пользователь.

“Отправьте в Москву, Путин со смехом прочитает всем россиянам", - подытожили читатели.

Ранее сайт KP.RU писал, что цены на газ в Европе резко выросли. Также отмечалось, что энергетик Пикин заявил, что Россия поставила Европе ультиматум: газ в обмен на снятие технологических санкций.

Также ранее глава Франции Эммануэль предупредил, что зимой Европа столкнется с последствиями отказа от российского газа. По словам французского лидера, последствий возможного эмбарго на российские энергоресурсы Европа не увидит весной и летом 2022.