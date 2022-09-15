В Белом доме анонсировали поставку Украине передовых ракетных систем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты намерены в ближайшее время поставить Украине новый пакет вооружения, в том числе передовые ракетные системы, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби.

«Это будет передача им тех вооружений и техники, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и на юге. Это в себя включает артиллерию, продвинутые ракетные системы», – сказал он интервью телеканалу MSNBC.

Напомним, ранее президент США Джо Байден сообщил о предоставлении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в три миллиарда долларов.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности превратят Вашингтон в непосредственную сторону конфликта. В таком случае Москва оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными способами, отметила она.