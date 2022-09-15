Вооруженные силы Украины несколько недель вели непрекращающиеся обстрелы Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Запорожская АЭС может находиться в нерабочем состоянии сколь угодно долго, сейчас она обеспечивается электроэнергией для собственных нужд, заявил генеральный директор российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Да сколько угодно", - цитируют Лихачева "Известия". Таким образом он ответил на вопрос журналистов, сколько Запорожская АЭС может простоять, не вырабатывая электроэнергию.

По словам Лихачева, работающая станция часть электричества отдавала, в том числе, для охлаждения активных зон реакторов и бассейнов выдержки ядерного топлива, сейчас ЗАЭС запитана по одной из резервных линий.

Ранее российские дипломаты заявили о том, что ответственность за возможную ядерную катастрофу на Запорожской АЭС будет нести не только Украина, но и западные страны. По мнению постоянного представителя РФ в Вене Михаила Ульянова, "коллективный Запад" не делает ничего, чтобы прекратить обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны Вооруженных сил Украины.

В российском МИДе подчеркнули, что из-за обстрелов Запорожской АЭС на станции может произойти масштабная авария. Ее последствия по масштабам могут сравниться с катастрофами на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.