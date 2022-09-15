Глава ЛНР заявил о попытке наступления ВСУ по всему фронту Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления по всему фронту, однако причин для беспокойства нет, заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в ходе церемонии вручения наград «Героя Луганской народной республики».

«Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР. Хочу всех заверить, что оснований для паники нет: республика живет в штатном режиме, наша армия, подразделения Народной милиции ЛНР, союзные войска на сегодняшний день гарантируют безопасность наших границ», – сказал он.

Пасечник выразил уверенность, что предпринятая ВСУ попытка контрнаступления будет подавлена, а украинские войска будут разбиты союзными силами.

Как писал сайт KP.RU, ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что вся территории республики контролируется союзными войсками.