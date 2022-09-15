Удмуртия получила на реализацию нацпроектов более 6 млрд рублей в 2022 году

В Удмуртии выросли расходы на нацпроекты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В январе-июле 2022 года правительство РФ выделило Удмуртии на реализацию нацпроектов 6,697 млрд рублей . Об этом пишет Udm-info со ссылкой на доклад главы регионального Минфина Веры Сухих.

«На проект «Демография» выделили 2,258 млрд, на «Безопасные качественные дороги» - 1,247 млрд, на проект «Жилье и городская среда» - 1,127 млрд руб», - пишет новостной портал.

В своем докладе министр финансов отметила низкое освоение денег, выделенных на нацпроекты. По ее словам, Федеральное казначейство поручило финансовым органам и главным распорядителям бюджетных средств субъектов РФ проанализировать причины столь низкого кассового исполнения расходов, а также принять меры по их своевременному освоению.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года в Удмуртии выявлено свыше 700 нарушений при реализации нацпроектов, возбуждено 5 уголовных дел. 240 человек привлекли к дисциплинарной ответственности, 75 - к административной.