В администрации Запорожья сообщили, что ВСУ продолжают стягивать силы к линии фронта в регионе Фото: REUTERS

ВСУ продолжают стягивать силы к линии фронта в Запорожской области, ситуация остается напряженной, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

“Украинские войска продолжают стягивать силы к линии боевого соприкосновения в Запорожской области, ставя цель добиться численного превосходства перед нашей группировкой. Ситуация остается тревожной и напряженной", - рассказал РИА Новости Рогов.

Ранее сообщалось, что ВС Украины стягивают большие силы к линии боевого соприкосновения в регионе, в частности, идет переброска большого количества ракетного вооружения типа HIMARS и артиллерии М 777.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 сентября 2022 года можно прочитать здесь.