Посольство России получило от Польши ноту с требованием вернуть семь картин Фото: Shutterstock

Посольство России в Польше получило ноту от польского Министерства иностранных дел с требованием вернуть семь объектов культуры, сообщил посол РФ в польской столице Сергей Андреев.

«Мы в понедельник действительно получили из МИД Польши ноту. К ней прилагаются 14 брошюр с обоснованиями, с требованием возврата семи картин, которые якобы находятся в запасниках Пушкинского музея», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Андреева, посольство отправит все полученные материалы в Москву, как только будет дипломатическая почта. Российские специалисты изучат документы, вероятно, последует какой-то ответ, отметил он.

Посол напомнил, что российская сторона неоднократно заявляла, что культурные ценности были получены Россией в качестве компенсации ущерба, нанесенного ей во время Великой Отечественной войны странами-агрессорами. В РФ есть закон, согласно которому культурные ценности, перемещенные на территорию СССР в рамках этой компенсации, выдаче не подлежат, напомнил дипломат.

Как писал сайт KP.RU, власти Польши потребовали от России вернуть семь предметов искусства, которые якобы были вывезены в СССР в годы Второй мировой войны.