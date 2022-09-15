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Политика15 сентября 2022 14:29

МИД Казахстана опроверг сообщения о приостановке членства республики в ОДКБ

Членство в организации полностью отвечает национальным интересам страны, заверили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МИД Казахстана опроверг сообщения о приостановке членства республики в ОДКБ

МИД Казахстана опроверг сообщения о приостановке членства республики в ОДКБ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Информация о приостановке членства Казахстана в Организации соглашения о коллективной безопасности не соответствует действительности, заявило Министерство иностранных дел республики.

«Появившаяся в отдельных социальных сетях информация о якобы планируемом выходе Казахстана из ОДКБ является абсолютным фейком и не соответствует действительности. Казахстан стоит у истоков создания ОДКБ, является активным участником данной организации. Членство в ОДКБ полностью отвечает национальным интересам нашей страны. Договором о коллективной безопасности предусмотрены юридически обязывающие гарантии обеспечения безопасности для его государств-участников, в том числе и для Казахстана», – сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

Как отметили в МИД Казахстана, сотрудничество в рамках ОДКБ является важным направлением внешней политики страны, а ее участие в организации предусмотрено долгосрочными стратегическими документами. Казахстан не рассматривает выход из ОДКБ, заверили в ведомстве.