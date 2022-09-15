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Политика15 сентября 2022 14:31

Германия поставит вооруженным силам Украины два комплекса РСЗО MARS II

Украина получит от Германии два комплекса РСЗО MARS II
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Германия поставит вооруженным силам Украины два комплекса РСЗО MARS II

Германия поставит вооруженным силам Украины два комплекса РСЗО MARS II

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия поставит Украине две реактивных системы залпового огня MARS II и обучит украинских военнослужащих ими пользоваться, заявила сегодня, 15 сентября, глава министерства обороны Кристина Ламбрехт.

"Мы решили, что Германия в качестве военной помощи поставит Украине две реактивные системы залпового огня MARS II и 200 ракет", - сообщила она в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте минобороны.

Как уточняется в ее сообщении, в сентябре бундесвер начнет обучать украинских солдат пользованию поставляемыми РСЗО.

Кроме этого, ФРГ поставит ВСУ 50 бронеавтомобилей "Dingo", а также поспособствует обмену старой военной техники на новую, поставке БМП-1 из Греции, уточнила Ламбрехт.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 сентября 2022 года можно прочитать здесь.