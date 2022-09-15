Германия поставит вооруженным силам Украины два комплекса РСЗО MARS II Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия поставит Украине две реактивных системы залпового огня MARS II и обучит украинских военнослужащих ими пользоваться, заявила сегодня, 15 сентября, глава министерства обороны Кристина Ламбрехт.

"Мы решили, что Германия в качестве военной помощи поставит Украине две реактивные системы залпового огня MARS II и 200 ракет", - сообщила она в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте минобороны.

Как уточняется в ее сообщении, в сентябре бундесвер начнет обучать украинских солдат пользованию поставляемыми РСЗО.

Кроме этого, ФРГ поставит ВСУ 50 бронеавтомобилей "Dingo", а также поспособствует обмену старой военной техники на новую, поставке БМП-1 из Греции, уточнила Ламбрехт.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 сентября 2022 года можно прочитать здесь.