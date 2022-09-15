Разделяй, сохраняй и подарки получай

Вы еще не разделяете мусор? Тогда эта акция для вас. Если, конечно, у вас есть желание стать экологичным и помочь нашей природе выжить в нынешних условиях. В столице стартовала ежегодная эколого-просветительская акция Правительства Москвы по приему вторичного сырья «Будущие поколения за разделение и сохранение». До 9 октября 2022 года москвичи смогут сдать на специализированных мобильных пунктах приема все, что дома оказалось ненужным (см. «Подробности»). Далее организаторы акции отправят хлам на перерабатывающие предприятия.

- Одежда будет передана на благотворительность, - рассказали в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. - Маршруты передвижения мобильных пунктов разработаны с учетом максимального охвата всех точек районного притяжения каждого округа.

Экологическая акция – это не только формат «сдал-принял», это еще и полезная информация и ответы на ваши вопросы о раздельном сборе. Зачем необходимо сортировать бытовые отходы? В чем отличия между перерабатываемыми и неперерабатываемыми отходами? Как правильно подготовить вторичное сырье к сдаче? И так далее. Если захотите, на мобильных пунктах, вам выдадут брошюру с правилами раздельного сбора отходов в Москве.

А теперь самое интересное. Все сдаваемые в утиль «полезные» отходы можно будет обменять на подарки: многоразовые эко-сумки для минимизации использования пластиковых пакетов, термокружки, которые можно использовать вместо одноразовых картонных и пластиковых стаканчиков, а также подписка яндекс плюс, которая позволяет слушать музыку, подкасты, аудиокниги в цифровом формате, без потребления их на физических носителях, таких как пластик или бумага. Тут, правда, пока не знаю, можно выбирать подарки или будут вручать за объем сданного мусора.

ПОДРОБНОСТИ

Что можно сдать на пунктах приема:

- макулатура,

- металл,

- стекло,

- пластик,

-тетра-пак,

- одежда,

- сломанная электроника,

- отработанные батарейки,

- аккумуляторы,

- пластиковые крышечки.

ВАЖНО

Расписание работы мобильных пунктов и правила подготовки «полезных» отходов к сдаче можно найти на портале акции сортируй-москва.рф.

СПРАВКА «КП»

С 1 января 2020 года в Москве действует программа по раздельному накоплению отходов. В столичных дворах и около объектов соцсферы оборудовали более 22 тыс. контейнерных площадок, где установили 60 тысяч брендированных контейнеров. На все контейнеры нанесены поясняющие пиктограммы. Сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией - синие для вторсырья и серые для смешанных отходов.