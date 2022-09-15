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Политика15 сентября 2022 14:38

США заключили контракт на поставку 1800 систем Javelin Украине

Сумма поставок составит 311 миллионов долларов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Германия поставит вооруженным силам Украины два комплекса РСЗО MARS II

Германия поставит вооруженным силам Украины два комплекса РСЗО MARS II

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США заключили контракт с американскими компаниями Raytheon и Lockheed Martin на выпуск более чем 1800 противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 311 миллионов долларов для поставок на Украину, сообщается в опубликованном сегодня, 15 сентября, сообщении Пентагона.

“Армия заключила контракт на 311 миллионов долларов с совместными предприятием Javelin Joint Venture (JJV), принадлежащим Raytheon Missiles and Defense и Lockheed Martin, на поставку более чем 1800 комплексов Javelin”, - сообщили в минобороны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 сентября 2022 года можно прочитать здесь.