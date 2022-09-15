Германия поставит вооруженным силам Украины два комплекса РСЗО MARS II Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США заключили контракт с американскими компаниями Raytheon и Lockheed Martin на выпуск более чем 1800 противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 311 миллионов долларов для поставок на Украину, сообщается в опубликованном сегодня, 15 сентября, сообщении Пентагона.

“Армия заключила контракт на 311 миллионов долларов с совместными предприятием Javelin Joint Venture (JJV), принадлежащим Raytheon Missiles and Defense и Lockheed Martin, на поставку более чем 1800 комплексов Javelin”, - сообщили в минобороны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 сентября 2022 года можно прочитать здесь.