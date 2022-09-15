Компания Samsung Electronics не приняла решения о возвращении на российский рынок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Компания Samsung Electronics из Южной Кореи не принимала определенных решений о возвращении на российский рынок. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщил интернет-портал Guru со ссылкой на компанию.

"Пока ничего не было решено", - цитирует портал ответ компании на вопрос о планах и сроках возвращения на российский рынок.

Ранее СМИ сообщали, что Samsung якобы планирует вернуться на российский рынок до конца текущего года. По информации одного из источников, поставки и продажи возобновятся уже в октябре. При этом источники среди участников рынка сообщили ТАСС, что ничего не слышали о возвращении Samsung в Россию. "На данный момент Samsung не планирует возвращаться на российский рынок", - уточнил собеседник агентства.

Также ранее сайт KP.RU писал, какие западные компании объявили, что не уйдут из России.