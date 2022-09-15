Губернатор Сергей Цивилев: В Кузбассе ожидается исторический рекорд урожая зерна

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Глава Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о рекордном урожае зерна в этом году. Сельхозпроизводители региона планируют намолотить не менее 1,7 млн тонн. Столько кузбасские аграрии не собирали с 1966 года. Всего с начала уборочной кампании в регионе намолотили 1 млн 19 тыс. тонн зерна.

«Благодаря непрекращающейся работе по вводу в оборот новых земель, применению минеральных удобрений, улучшению качества семян и обновлению техники этого результата удалось добиться, обмолотив лишь половину всех засеянных зерновыми культурами земель. Это значит, что мы обеспечим Кузбасс хлебом с большим запасом, что крайне важно в нынешних экономических условиях», - подчеркнул Сергей Цивилев.

В этом году средняя урожайность зерновых оказалась выше и составила 32,3 центнера с гектара, превысив прошлогодний показатель на 4,3 центнера.

Глава Кузбасса сообщил, что в регионе идет масштабное возвращение в сельхозоборот земель, которые длительное время не использовались. С 2018 года восстановлено более 80 тыс. га.