Глава совета при ФСИН Гришковец призвал привлекать осужденных по нетяжелым экономическим статьям к работе на стройках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Общественного совета при ФСИН России Евгений Гришковец призвал привлекать осужденных по нетяжелым экономическим статьям к работе на стройках. По его словам, если на стройках заключенные будут получать больше денег, чем на работе в колониях, это станет для них хорошей мотивацией.

«Есть целый ряд статей: экономические преступления, та же самая 228 статья — это люди, которые способны жить более открытой социальной жизнью, как мне кажется. Мне представляется, что для многих осужденных возможность работать на стройках будет предпочтительней. Опять же вопрос: что строить, где, в каких условиях? Это крайний север или какие-нибудь трудные регионы?», — сказал он в беседе с "Газета.ru".

Ранее министр юстиции России Константин Чуйченко поддержал предложение главы ФСИН использовать труд заключенных на крупных стройках. Министр также отметил, что «это очень серьезная проблема», потому что в стране не хватает исправительных центров, где могли бы трудиться заключенные, имеющие право на отбытие наказания в виде исправительных работ. На 180 тысяч таких заключенных, в стране создано только восемь тысяч мест, рассказывает "Пятый канал".

Отправлять заключенных туда, где не хватает рабочей силы, ранее предложил директор ФСИН России Александр Калашников. Речь шла также о площадках, на которые приглашают работать трудовых мигрантов. Как отмечал вице-премьер России Марат Хуснуллин, всего на российские стройки можно привлечь 180 тысяч заключенных, передает телеканал "360".