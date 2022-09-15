Эксперт по детским площадкам Сорокин рассказал, какие детские качели считаются опасными Фото: Станислав Надальский

Куратор производства детских площадок «Лебер» Артем Сорокин заявил, что при выборе детской площадки для прогулки с ребенком необходимо оценить ее безопасность в соответствии с ГОСТом.

«Если объекты площадки не выше 600 см, то слой покрытия может быть 1 см. А если высота снарядов выше, то толщина покрытия может доходить до 4 см. Совершенно точно опасность представляют качели на жестком подвесе, когда сиденье крепится к подвижной части основы трубами. А на горке не должно быть открытого металла», — объяснил он в беседе с "Газета.ru"

Кроме того, горки, качели и карусели должны быть разнесены на площадке так, чтобы играющие дети не могли столкнуться – это определяют зоны безопасности.

Кстати, треть детских и спортивных площадок в России, проверенных ОНФ, опасны. Об этом «Известиям» сообщили в «Народном фронте», подчеркнув, что его специалисты проинспектировали дворы в каждом регионе, а лидером по количеству потенциально опасных площадок стала Брянская область.

Как ранее рассказывал Life.ru, В Курске девятилетнего мальчика придавило железными качелями. Школьник получил сотрясение мозга и многочисленные ушибы. По словам местных жителей, это далеко не первый случай, когда дети покидают площадку с повреждениями. Они неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой демонтировать качели, но всё было тщетно. Однако после инцидента со школьником их срезали за считанные часы, а в УК заявили, что почти полностью демонтировали старые площадки.