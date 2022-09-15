Охотоведам и лесникам Нижегородской области передали 16 новых спецатомобилей

Фото: Минлесхоз Нижегородской области

«Парк техники для работников лесного и охотничьего хозяйства в регионе обновляется регулярно. В этом году закуплено уже более 40 единиц лесопожарной, лесохозяйственной и лесопатрульной техники», — прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин стабильное пополнение парка транспорта в учреждениях и организациях отрасли.

Глава региона поздравил работников лесного и охотничьего хозяйства с профессиональным праздником и отметил, что плодотворному развитию отраслей способствует эффективная реализация в Нижегородской области федеральной программы «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». В его рамках в нынешнем году будет восстановлен лес на общей площади более 12 тысяч гектаров.

Работников лесного и охотничьего хозяйства также поздравили заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников, первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

«Мы все прекрасно понимаем важность, сложность и взаимосвязь данных профессий, особенно в свете событий минувшего лета, когда в регионе бушевали природные пожары. Поэтому сегодня хочу выразить особую благодарность всем героям, которые, не побоюсь этого слова, отвоевали победу за такие короткие сроки. Также в этот день хочу отметить заслуги работников охотничьей отрасли, благодаря которым в регионе растет численность диких животных. Сегодня мы вручили 16 единиц техники, 15 из которых закуплены с целью осуществления федерального государственного охотничьего надзора», — сказал Петр Банников, подчеркнув, что лесохозяйственная деятельность также способствует и сохранению биоразнообразия.

Заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников поздравил работников лесного и охотничьего хозяйства с профессиональным праздником. Фото: Минлесхоз Нижегородской области

В канун профессионального праздника 136 нижегородских сотрудников отрасли удостоены федеральных ведомственных и региональных наград от правительства Нижегородской области, Законодательного собрания региона, министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. Были отмечены и лучшие арендаторы лесных участков и охотпользователи.

«Нижегородская область по праву гордится своими природными богатствами, леса занимают практически половину ее территории. Это определяет ответственность, которая возложена на нас, по охране, защите и воспроизводству лесного фонда и его обитателей. Отмечу, что роль лесного хозяйства в экономике региона заметно возрастает. Доходы от использования лесов в бюджеты всех уровней за 2021 год превысили миллиард рублей. Нижегородская область заняла третье место по лесным доходам среди регионов ПФО. Это, в первую очередь, обусловлено эффективной организацией использования лесов», — отметила важность лесной отрасли для региона Ольга Щетинина.

В качестве примера рачительного использования лесных ресурсов она привела «Семеновский спецсемлесхоз». Это современный селекционно-семеноводческий комплекс, который осуществляет весь цикл работ по заготовке и хранению семян лесных растений. Предприятие выполняет колоссальную работу для лесовосстановления. В Нижегородской области ежегодно заготавливается порядка 4 миллионов кубометров древесины, однако сохраняется баланс выбытия лесов и лесовосстановления.

В регионе также реализуется программа «Охрана объектов животного мира Нижегородской области», которую утвердил Глеб Никитин. По данным государственного мониторинга, в Нижегородской области сейчас обитают более 22 тысячи лосей. Десять лет назад их численность составляла немногим более 8 тысяч. Популяция косуль выросла с 200 особей до 3 тысяч, медведей — с 821 до 1,4 тысячи особей.