Кирилл Стремоусов жестко ответил на угрозы Киева в адрес жителей Херсонской области Фото: из соцсетей

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал ахинеей угрозы киевских властей в связи с получением российских паспортов и призвал не обращать на них внимание.

"Населению региона нечего бояться. Херсонская область находится под надежной защитой Вооруженных сил Российской Федерации, никто не допустит возвращения украинского террора", - цитирует Стремоусова РИА Новости.

Ранее с резкими заявлениями в адрес херсонцев, решивших получить российские паспорта, выступил советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.

По его словам, украинские силовые органы "займутся" каждым из жителей освобожденной РФ Херсонской области, получившим паспорта граждан России. Арестович пригрозил, что поддержавших Россию херсонцев киевские власти будут "судить за госизмену" (судебные процессы могут начать проводить в заочном формате уже в самое ближайшее время).