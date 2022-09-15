Стало известно, обязательно ли отдавать детей на подготовку к школе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Руководитель методического отдела по школьной программе SunSchool Виталий Супруненко заявил, что если ребенок посещает детский сад, то этого вполне достаточно для обучения в первом классе по программе, соответствующей федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования.

«Этот вопрос не имеет однозначного ответа лишь по той причине, что нужно понимать, в какую школу вы собираетесь отдать ребенка и что закладываете в определение термина «готовность». Безусловно, умение выполнять простейшие арифметические действия в пределах десяти будет плюсом, но и отсутствие этого умения не будет основанием не принять ребенка в школу», –пояснил он в беседе с "Газета.ru".

Врачи и психологи в беседе с "Известиями" дали советы родителям, отправляющим детей в школу и детский сад. По словам экспертов, важно уделить внимание и здоровью, и внутреннему состоянию ребенка, настроив его на новую интересную жизнь. Как помочь ребенку легче адаптироваться в группе или классе и как укрепить его иммунитет. Так, в первую очередь нужно укрепить здоровье малыша, включив в рацион продукты, содержащие витамины и минералы. Также по рекомендации врача можно давать ему специальные витаминные комплексы.

Кстати, как рассказывает РИАМО, также важно научить ребенка самостоятельно собираться в школу. Он должен сам надевать форму и собирать портфель, ничего не забывать – даже мелочи вроде запасных ручек. Проведите с будущим школьником несколько тренировок, пусть он сам оденется и сложит тетрадки и учебники в рюкзак, проверит канцелярские принадлежности в пенале. Проверьте, чтобы он не забыл сменку.