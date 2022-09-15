Минфин США допустил введение санкций за использование платежной системы «МИР» за пределами России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты готовы ввести санкции за использование российской национальной системы платежных карт (НСПК) и платежной системы «МИР» за пределами России, заявило Министерство финансов США.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США готово применять действия за поддержку попыток уклонения от санкций против России, в том числе, за расширение использования НСПК и национальной платежной системы «МИР» за пределами территории Российской Федерации», – говорится на сайте ведомства.

Кроме того, Минфин США сообщил, что санкции были введены в отношении генерального директора НСПК Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария Виктора Жидкова. Первый, как утверждает ведомство, продвигал систему «МИР» в других странах, что могло помочь России обойти международные санкции. Что касается Жидкова, то он отвечает за укрепление роли депозитария в инфраструктуре финансового рынка России, заявили в американском Минфине.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 15 сентября, власти США приняли очередной пакет санкций против более 40 россиян и свыше 30 российских структур.