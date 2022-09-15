Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика15 сентября 2022 16:21

Минфин США допустил введение санкций за использование платежной системы «МИР» за пределами России

Вашингтон уже ввел ограничения против гендиректора НСПК Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария Жидкова
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минфин США допустил введение санкций за использование платежной системы «МИР» за пределами России

Минфин США допустил введение санкций за использование платежной системы «МИР» за пределами России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты готовы ввести санкции за использование российской национальной системы платежных карт (НСПК) и платежной системы «МИР» за пределами России, заявило Министерство финансов США.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США готово применять действия за поддержку попыток уклонения от санкций против России, в том числе, за расширение использования НСПК и национальной платежной системы «МИР» за пределами территории Российской Федерации», – говорится на сайте ведомства.

Кроме того, Минфин США сообщил, что санкции были введены в отношении генерального директора НСПК Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария Виктора Жидкова. Первый, как утверждает ведомство, продвигал систему «МИР» в других странах, что могло помочь России обойти международные санкции. Что касается Жидкова, то он отвечает за укрепление роли депозитария в инфраструктуре финансового рынка России, заявили в американском Минфине.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 15 сентября, власти США приняли очередной пакет санкций против более 40 россиян и свыше 30 российских структур.