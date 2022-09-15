В Чувашии дан старт межрегиональному патриотическому марафону «Рубежи Победы»

15 сентября в Чебоксарах состоялось торжественное открытие межрегионального патриотического марафона «Рубежи Победы». Фото: giachr.kaisa.ru

В нем приняли участие министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова, министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова, министр образования и молодежной политики республики Дмитрий Захаров.

Как отмечает Светлана Каликова, для участия в марафоне в регион прибыли творческие коллективы и артисты из Ульяновской области и Башкортостана. Также Министр поздравила всех присутствующих с началом Патриотического марафона и пожелала, чтобы это мероприятие стало еще одним импульсом для того, чтобы дети изучали и знали свою историю.

По словам Евгении Сидоровой, такие марафоны сегодня нужны, так как молодежь должна знать свою историю. Также министр искусства и культурной политики Ульяновской области выразила надежду, что такие проекты будут постоянными, и регионы будут сотрудничать плотнее.

В формате видеообращения участников марафона поприветствовали министры культуры Татарстана — Ирада Аюпова и Башкортостана — Амина Шафикова.

Как отметила Ирада Аюпова, такие совместные культурные проекты очень важны, так как участие в них еще в большей степени показывает, что сила в общем единстве. Также к гостям обратилась Амина Шафикова и отметила, что этот марафон пробуждает во всех чувство патриотизма и напоминает, насколько важны историческая память и любовь к Отечеству.

В рамках межрегионального патриотического марафона «Рубежи Победы» передвижная выставка, уроки мужества и концертные программы пройдут 23 сентября в г. Алатыре, 29 сентября в Димитровграде (Ульяновская область), 30 сентября в с. Шемурше (Чувашия) и 1 октября в р.п. Ишеевке (Ульяновская область). Также 14 октября в Ульяновске в Центре креативных компетенций «Патриот» состоятся финальные мероприятия марафона — межрегиональная научно-практическая конференция «Волжская рокада: трудовой подвиг народа» и торжественное мероприятие, на котором выступят творческие коллективы двух регионов. Также участникам мероприятий будет представлена передвижная выставка. И финальные торжественные мероприятия патриотического марафона «Рубежи Победы» состоятся 25 октября в ГКЗ «Башкортостан» (г. Уфа).