Россия призвала Армению и Азербайджан соблюдать договоренности по прекращению огня Фото: Shutterstock

Россия призывает Армению и Азербайджан соблюдать все достигнутые договоренности по прекращению огня, заявил постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций Василий Небензя.

«Рассчитываем на выполнение всех достигнутых при посредничестве России договоренностей о прекращении огня. Призываем Азербайджан и Армению проявить сдержанность и воздерживаться от шагов, способных повысить градус напряженности, а также неукоснительно соблюдать договоренности в рамках трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», – сказал он на заседании Совета безопасности ООН.

Как отметил дипломат, Москва считает неприемлемым применение силы. Россия ожидает, что нормализация отношений между Ереваном и Баку будет центральной на встрече президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Самарканде, добавил Небензя.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 14 сентября, Министерство обороны Армении заявило, что

Азербайджан вел обстрелы из артиллерии и минометов, а также применил ударный беспилотник.

Напомним, обострение на армяно-азербайджанской границе началось в понедельник, 12 сентября. Армения и Азербайджан заявили об обстрелах своих территорий, сообщая также о погибших и раненых.