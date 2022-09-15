Россия призвала Армению и Азербайджан соблюдать договоренности по прекращению огня
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Россия призывает Армению и Азербайджан соблюдать все достигнутые договоренности по прекращению огня, заявил постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций Василий Небензя.
«Рассчитываем на выполнение всех достигнутых при посредничестве России договоренностей о прекращении огня. Призываем Азербайджан и Армению проявить сдержанность и воздерживаться от шагов, способных повысить градус напряженности, а также неукоснительно соблюдать договоренности в рамках трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», – сказал он на заседании Совета безопасности ООН.
Как отметил дипломат, Москва считает неприемлемым применение силы. Россия ожидает, что нормализация отношений между Ереваном и Баку будет центральной на встрече президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Самарканде, добавил Небензя.
Как писал сайт KP.RU, в среду, 14 сентября, Министерство обороны Армении заявило, что
Азербайджан вел обстрелы из артиллерии и минометов, а также применил ударный беспилотник.
Напомним, обострение на армяно-азербайджанской границе началось в понедельник, 12 сентября. Армения и Азербайджан заявили об обстрелах своих территорий, сообщая также о погибших и раненых.