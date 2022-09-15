Путин вместе с лидерами других государств, входящих в ШОС, поучаствовал в высадке деревьев в Самарканде Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прибывшие 15 сентября 2022 года в Самарканд, вместе посадили деревья после первого рабочего дня саммита.

Высаживая деревья, Путин взял лопату и засыпал землей саженец у таблички с российский флагом.

В ходе высадки деревьев Путин недолго неформально пообщался с участвующим в работе саммита ШОС турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. О чем побеседовали лидеры России и Турции, не уточняется.

Ранее в Кремле заявили, что Путин крайне насыщенно и плодотворно провел целый ряд международных встреч и переговоров в ходе проходящего в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества.

16 сентября нынешнего года Путин продолжит работать на саммите в Самарканде. Ожидается, что в этот день у российского лидера состоится большая официальная встреча с Эрдоганом.

Кроме того, 16 сентября запланирована и встреча Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым (ожидается, что в ходе данной встречи лидеры РФ и Азербайджана обсудят боевые действия на армяно-азербайжанской границей и урегулирование ситуации вокруг Нагорного Карабаха).