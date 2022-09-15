Сергей Лавров заявил, что российско-китайские переговоры всегда проходят крайне продуктивно Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "прекрасными" состоявшиеся переговоры президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином. Такое заявление министр иностранных дел России сделал в беседе с журналистом ВГТРК, автором программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным.

"Прекрасно, как обычно. Всегда эти переговоры выстроены по-деловому, конкретно, с обсуждением задач, которые стоят перед соответствующими министерствами и ведомствами. Так было и на этот раз", - подчеркнул руководитель российского внешнеполитического ведомства (фрагмент его интервью Зарубину опубликован в официально телеграм-канале журналиста).

Также Лавров подчеркнул, что у Путина и Си Цзиньпина в целом совпадает понимание текущей международной обстановки в мире: по словам главы МИД РФ, лидеры двух стран одинаково смотрят на ситуацию и дает схожие оценки текущим событиям.

Переговоры между Путиным и Си Цзиньпином прошли в Самарканде в ходе саммита лидеров стран-членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

16 сентября 2022 года - во второй день работы самаркандского саммита ШОС - Путин проведет официальные переговоры на высшем уровне с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.