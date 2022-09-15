США расширили экспортные санкции против России и Белоруссии Фото: REUTERS

Министерство торговли США расширило экспортные санкции в отношении России и Белоруссии.

Как сообщается на сайте ведомства, новые ограничения связаны с боевыми действиям РФ на Украине. Расширение санкций предполагает введение нового экспортного контроля.

Напомним, ранее Министерство финансов ввело санкции в отношении генерального директора национальной системы платежных карт Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария Виктора Жидкова.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 15 сентября, власти США приняли очередной пакет санкций против более 40 россиян и свыше 30 российских структур. В частности, ограничения на этот раз коснулись детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Также США внесли в санкционный список главу Чечни Рамзана Кадырова и его родственников. Кроме того, в список попал главу военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.