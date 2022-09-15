В Словакии сравняли с землей кладбище солдат Русской императорской армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Словакии уничтожили кладбище, на котором были захоронены солдаты Русской императорской армии, погибшие в годы Первой мировой войны, рассказали в посольстве России в Братиславе.

«13 сентября обнаружился факт осквернения могил покоящихся в Ладомировой российских героев. Два месяца назад, как оказалось, по указанию старосты данного населенного пункта захоронения были с помощью бульдозера сровнены с землей», – сообщил ТАСС пресс-секретарь дипломатического представительства Виталий Житнюк.

Как отметил представитель российского посольства, кладбище солдат Русской императорской армии было открыто восемь лет назад, 13 сентября 2014 года, после реставрации, при этом работы финансировались посольством РФ. Житнюк заявил, что диппредставительство осуждает этот «кощунственный шаг» со стороны властей деревни Ладомировая и призывает словацкую сторону строго придерживаться положений межправительственного соглашения от 1995 года о захоронениях павших военнослужащих и гражданских жертв войны.