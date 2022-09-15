Госдеп заявил, что новые санкции против России направлены на ослабление ее оборонного потенциала в космосе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые санкции Соединенных Штатов в отношении России призваны ослабить оборонный потенциал РФ в космосе, заявили в Госдепартаменте США.

Как сказано в документе, распространенном ведомством, США ввели санкции против «трех ведущих российских военно-космических предприятий, которые играют ключевую роль в укреплении российского оборонного потенциала». В их числе указаны холдинг «Российские космические системы», АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева» и Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина.

В Госдепе заявили, что также принимают новые меры для «изоляции передовых технологических производств в России» для ограничения возможностей ключевых российских структур по развитию оборонной промышленности страны. Согласно этим мерам, санкции вводятся в отношении компании «Мультиклет», Института физики полупроводников имени А. В. Ржанова СО РАН, АО МЦСТ, Российского квантового центра и других предприятий.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 15 сентября, власти США приняли очередной пакет санкций против более 40 россиян и свыше 30 российских структур.