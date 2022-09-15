Нэнси Пелоси намерена посетить Армению на фоне обострения конфликта с Азербайджаном Фото: REUTERS

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси намерена отправиться в Армению, чтобы встретиться с премьер-министром республики Николом Пашиняном. Поездка связана с обострением конфликта между Ереваном и Баку, рассказали источники, осведомленные о предстоящем визите.

По информации Politico, в ходе визита Пелоси намерена выразить поддержку Армении. Поездка должна состояться на этих выходных. Сопровождать ее будет член Палаты представителей от штата Калифорния Джеки Шпейер. Пелоси проведет в Ереване встречу с Пашиняном и другими чиновниками, говорится в сообщении.

Как отмечается в публикации, поездка в Армению может стать для спикера Палаты представителей последним зарубежным визитом, поскольку есть вероятность, что большинство в Конгрессе вновь вернется в республиканцам. В Вашингтоне считают, что визитом в Ереван политик «хочет закрепить статус поборника прав человека не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире».

Как писал сайт KP.RU, в среду, 14 сентября, Министерство обороны Армении заявило, что Азербайджан вел обстрелы из артиллерии и минометов, а также применил ударный беспилотник.

Напомним, обострение на армяно-азербайджанской границе началось в понедельник, 12 сентября. Армения и Азербайджан заявили об обстрелах своих территорий, сообщая также о погибших и раненых.