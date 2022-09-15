Глава Крыма Аксенов поддержал идею Кадырова о подготовке регионами добровольцев для спецоперации Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу своего чеченского коллеги Рамзана Кадырова, предложившего регионам готовить добровольцев для участия в спецоперации на Украине. По его мнению, это поможет России быстрее восстановить мир в соседних республиках.

«Полностью поддерживаю инициативу главы Чеченской Республики, моего друга и брата Рамзана Кадырова по подготовке добровольцев в регионах. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее разгромить нацистов и восстановить мир. Все регионы работают в этом направлении. Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что крымские власти полностью обеспечивают своих добровольцев экипировкой, средствами защиты, связи и разведки.

Как писал сайт KP.RU, ранее Кадыров заявил, что регионы могут быть инициаторами любых начинаний и способны собрать по тысячи добровольцев для участия в спецоперации на Украине.