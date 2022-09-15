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Экономика15 сентября 2022 18:41

Кандидат экономических наук предположил, что ставки по вкладам снизятся еще сильнее

После снижения ключевой ставки показатели по вкладам тоже пойдут вниз
Елена АКИМОВА
Кандидат экономических наук предположил, что ставки по вкладам снизятся еще сильнее

Кандидат экономических наук предположил, что ставки по вкладам снизятся еще сильнее

Фото: Евгения ГУСЕВА

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Николай Мрочковский дал советы в чем лучше копить деньги. Ставки по вкладам сильно упали и теперь это не лучший инструмент для сохранения средств. А этот вопрос стоит актуально перед многими, последние полгода россияне все чаще выбирают такую модель поведения.

Процентные ставки по вкладам ориентируются на ставки ЦБ, сейчас ключевая ставка снижается. А значит падает доходность для населения.

По оценкам эксперта, наиболее вероятно, что до конца года ключевая ставка снизится еще раз и вклады станут окончательно нерентабельными.

- Возможно, на один процентный пункт будет падение этой осенью. Но все будет зависеть от действий ЦБ. Осенью произойдет снижение депозитов, - сказал Пятому каналу доцент РЭУ

Независимо от способа хранения и накопления денег замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев советует хранить сбережения в национальной валюте.

Тем временем, россияне стали менее активно брать кредиты. Причина в том, что в текущей ситуации использование россиянами заемных денег стало во многом вынужденной мерой, пишет Свободная пресса.

Банковские аналитики заговорили о возможном снижении ключевой ставки до 7,5% в сентябре. Эта мера позволит компаниям брать более выгодные кредиты и не скажется на ценообразовании, зато уменьшит ставку по ипотеке, сообщает "360".