Кандидат экономических наук предположил, что ставки по вкладам снизятся еще сильнее Фото: Евгения ГУСЕВА

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Николай Мрочковский дал советы в чем лучше копить деньги. Ставки по вкладам сильно упали и теперь это не лучший инструмент для сохранения средств. А этот вопрос стоит актуально перед многими, последние полгода россияне все чаще выбирают такую модель поведения.

Процентные ставки по вкладам ориентируются на ставки ЦБ, сейчас ключевая ставка снижается. А значит падает доходность для населения.

По оценкам эксперта, наиболее вероятно, что до конца года ключевая ставка снизится еще раз и вклады станут окончательно нерентабельными.

- Возможно, на один процентный пункт будет падение этой осенью. Но все будет зависеть от действий ЦБ. Осенью произойдет снижение депозитов, - сказал Пятому каналу доцент РЭУ

Независимо от способа хранения и накопления денег замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев советует хранить сбережения в национальной валюте.

Тем временем, россияне стали менее активно брать кредиты. Причина в том, что в текущей ситуации использование россиянами заемных денег стало во многом вынужденной мерой, пишет Свободная пресса.

Банковские аналитики заговорили о возможном снижении ключевой ставки до 7,5% в сентябре. Эта мера позволит компаниям брать более выгодные кредиты и не скажется на ценообразовании, зато уменьшит ставку по ипотеке, сообщает "360".