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Общество15 сентября 2022 19:16

Защищавший Михаила Ефремова Эльман Пашаев вновь лишен статуса адвоката

При получении статуса адвоката он допустил неустранимые нарушения
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Эльман Пашаев вновь лишен статуса адвоката

Эльман Пашаев вновь лишен статуса адвоката

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эльман Пашаев, защищавший в суде актера Михаила Ефремова, повторно лишен статуса адвоката. Об этом сообщает Федеральная палата адвокатов (ФПА) России.

«15 сентября на заседании в Махачкале Совет ФПА РФ принял решение, аннулирующее статус адвоката Эльмана Пашаева. Также решено обязать Совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания прекратить статус адвоката председателя квалификационной комиссии и создать рабочую комиссию по расследованию нарушений закона в АП РСО – Алания», – говорится на сайте ФПА.

Как объяснили в палате, при получении статуса адвоката Пашаев допустил «неустранимые нарушения».

Напомним, Пашаев уже был лишен статуса адвоката в 2020 году. В субботу, 10 сентября, этот статус ему вернули.

Как писал сайт KP.RU, в апреле 2022 Пашаев заявил, что перспектив смягчения наказания Михаилу Ефремову нет.