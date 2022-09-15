Защищавший Михаила Ефремова Эльман Пашаев вновь лишен статуса адвоката

Эльман Пашаев вновь лишен статуса адвоката Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эльман Пашаев, защищавший в суде актера Михаила Ефремова, повторно лишен статуса адвоката. Об этом сообщает Федеральная палата адвокатов (ФПА) России.

«15 сентября на заседании в Махачкале Совет ФПА РФ принял решение, аннулирующее статус адвоката Эльмана Пашаева. Также решено обязать Совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания прекратить статус адвоката председателя квалификационной комиссии и создать рабочую комиссию по расследованию нарушений закона в АП РСО – Алания», – говорится на сайте ФПА.

Как объяснили в палате, при получении статуса адвоката Пашаев допустил «неустранимые нарушения».

Напомним, Пашаев уже был лишен статуса адвоката в 2020 году. В субботу, 10 сентября, этот статус ему вернули.

Как писал сайт KP.RU, в апреле 2022 Пашаев заявил, что перспектив смягчения наказания Михаилу Ефремову нет.