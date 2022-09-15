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В мире15 сентября 2022 20:26

Bloomberg: ФРГ готовится национализировать три газовые компании

Речь идет о гигантах-импортерах газа Uniper, Verbundnetz Gas (VNG AG) и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH)
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Bloomberg: ФРГ готовится национализировать три газовые компании

Bloomberg: ФРГ готовится национализировать три газовые компании

Фото: REUTERS

Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации трех крупных газовых компаний. Об этом в четверг, 15 сентября, пишет Bloomberg.

Речь идет о гигантах-импортерах газа Uniper, Verbundnetz Gas (VNG AG) и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH).

«Этот исторический шаг позволит избежать коллапса энергетического рынка страны», — указывает агентство.

Напомним, накануне министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия находится в газовом кризисе, указав на необходимость снизить потребление газа «везде, где это возможно». Он также сказал, что при нехватке газа придется остановить работу некоторых отраслей немецкой промышленности, отметив, что в таком случае «все рыночно-экономические процессы прервутся», а в некоторых случаях это будет иметь «катастрофический эффект».

23 июня правительство Германии повысило степень готовности реагировать на напряженную ситуацию с поставками голубого топлива до второй из трех. В тот день Хабек заявил, что это должно позволить заполнить газохранилища к зиме этого года, несмотря на сокращение поставок из России.