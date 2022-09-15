Экс-офицер Пентагона Коффлер: тесное взаимодействие Москвы и Пекина угрожает претензиям Вашингтона на лидерство Фото: kremlin.ru

Экс-сотрудница разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер заявила, что тесное взаимодействие Москвы и Пекина угрожает претензиям Вашингтона на лидерство.

"Если по отдельности эти страны, рассматриваемые Пентагоном в качестве ближайших конкурентов Америки, представляют огромную угрозу для США, то их союз лишь приумножает эту опасность", - написала она в своей статье для Fox News.

По мнению экс-разведчицы, Россия и Китай намерены "объединить усилия, чтобы ослабить роль США на международной арене".

Как писал сайт KP.RU, Россия и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства благодаря идеям, заложенным в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом перед своим визитом в Пекин сказал президент России Владимир Путин.

В преддверии поездки в КНР в феврале 2022 года Путин написал статью под названием «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее». В частности, от нам отметил, что главное в отношениях между нашими странами, связанными многовековыми традициями дружбы и доверия – «это равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого».