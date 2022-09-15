Белый дом настаивает на немедленном обмене заключенными с Россией Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией.

"Россия должна принять наше предложение, должна принять его сегодня же", - сказала она на брифинге с журналистами.

Представитель американской администрации добавила, что американские власти продолжат добавиться соглашения с РФ, а также подтвердила взаимодействие президентской администрации с бывшим американским дипломатом Биллом Ричардсоном, участвующим в переговорах по обмену осужденными.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует возможность обмена находящихся в американских тюрьмах россиян, среди которых и Виктор Бут, на осужденных в России американских граждан, поскольку такие публичные высказывания могут сорвать весь процесс.

Представитель Кремля также напомнил о словах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что чуть больше года назад в Женеве эту тему затрагивали президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден.

«Там были согласованы определенные механизмы для диалога на этот счет. Эти механизмы есть, но их работа будет поставлена под сомнение, если продолжится это публичное обсуждение», - добавил Песков.