Путин анонсировал визит бизнес-миссии России в Иран Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент России Владимир Путин сообщил, что представители около 80 российских компаний вскоре отправятся в Иран с бизнес-миссией.

"На следующей неделе мы к вам направляем представительную российскую делегацию из деловых кругов. Всего в ней участвуют около 80 российских компаний", - сказал он на встрече с коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси на полях саммита ШОС.

Российский лидер отметил, что первая такая крупная бизнес-миссия посетила Иран в мае текущего года.

Напомним, Владимир Путин и Ибрахим Раиси уже проводили переговоры в июле 2022 года во время визита российского лидера в Тегеран. Тогда президент РФ обсуждал с коллегой, прежде всего, стратегическое партнерство, вопросы экономического характера и вопросы, касающиеся иранской ядерной программы.

Ранее духовный лидер Ирана Хаменеи заявил, что НАТО воевала бы с Россией из-за Крыма если бы ее не остановили на Украине.Как отметил политик, Запад категорически не хочет, чтобы Россия была сильной. Он призвал быть бдительными, поскольку запад «действует обманными способами».