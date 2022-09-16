Экспорт предметов роскоши из США в Россию ограничили товарами дешевле 300 долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон изменил предельные значения стоимости товаров, которые считаются предметами роскоши и запрещены к экспорту в Россию, пишет РБК со ссылкой на Министерство торговли США.

Известно, что данное решение обусловлено тем фактом, что предыдущие условия были слишком мягкими по сравнению с мерами, принятыми союзниками Вашингтона. Теперь порог роскоши снижен с 1000 долларов до 300 долларов за единицу товара.

США также расширили список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В новый перечень, помимо прочего, вошли электронные интегральные схемы и фотокамеры, в том числе для подводной фотосъемки и камеры мгновенной печати, а также запчасти к ним.

Напомним, в марте 2022 года министерство торговли Соединенных Штатов представило перечень предметов роскоши, которые попали под запрет на экспорт в Россию. В список, опубликованный на сайте Бюро промышленности и безопасности Минторга США, попали такие предметы шампанское, виски, бурбон, сигары, и трубочный табак, туалетная вода, саквояжи, чемоданы и дамские сумки, меховые шкурки, изделия из натурального меха, шелк и ковры, брюки, лыжные костюмы, купальники, перчатки, галстуки. Кроме того, в перечне указаны драгоценные камни, ювелирные изделия, судовые двигатели и т.д

До этого американский лидер Джо Байден подписал указ, запрещающий продажу в Россию долларовых банкнот, импорт алкогольных напитков, бриллиантов и морепродуктов из России, а также экспорт предметов роскоши в РФ.