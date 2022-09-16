Правительство России выделило более 56 млрд рублей на льготные ипотечные программы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство России перечислило ещё более 56 млрд рублей на субсидирование программ льготной ипотеки по поручению президента страны Владимира Путина.

«35 млрд рублей будет вложено в программу льготной ипотеки, свыше 16,5 млрд направят на семейную ипотеку, ещё почти 5 млрд — на дальневосточную ипотеку», — говорится в Telegram-канале правительства России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что это позволит гражданам страны «приобрести новые дома и квартиры», в то время как «строительная индустрия получит дополнительный импульс для дальнейшего развития своих проектов».

Ранее президент России Владимир Путин поручил распространить программу ипотеки по льготной ставке на семьи, где ребенок родится до конца 2023 года. До этого президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по льготным ипотечным программам в стране на ближайшие четыре года, в том числе подумать о снижении ставки для семей с двумя и более детьми.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что снижение ставки по льготной ипотека до 7% еще раз возможно.Также в своем выступлении российский лидер оценил экономические потери Европы от введения антироссийских санкций в 400 миллиардов долларов.