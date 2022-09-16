Небензя: санкции США и ЕС мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений, несмотря на заявления об обратном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что заявления США и ЕС о том, что их санкции не мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют действительности.

"Повторяемый Евросоюзом и США тезис о том, что санкции не мешают экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют реальности". - сказал он на заседании Совбеза при всемирной организации.

По его словам, эти рестрикции осложняют банковские транзакции, в том числе системообразующих для российского агросектора банков, которым закрывают счета.

Ранее в Госдепартаменте утверждали, что санкции США не направлены против экспорта российского продовольствия и удобрений, заявил замглавы пресс-службы американского ведомства Ведант Пател, признав при этом, что Вашингтон не смягчал рестрикции за участие в зерновой сделке.

До этого KP.RU писал, что пока европейские и американские политики придумывают все новые санкции против России, западные эксперты-экономисты призывают готовиться к рекордному росту мировых цен на продовольствие - в связи с этими самыми санкциями и их незапланированными последствиями.