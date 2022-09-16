Один человек погиб в результате обстрела ВСУ города Валуйки в Белгородской области Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ города Валуйки. Погиб один мирный житель, двое пострадали.

"ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по ул. Школьная и трех машин. По предварительной информации один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим", написал он.

Отмечается, что социальные объекты в данный момент будут переводить на резервные источники питания.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.