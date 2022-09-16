Папа римский Франциск назвал "политическим решением" поставки оружия Украине Фото: REUTERS

Папа римский Франциск допускает, что использование оружия в целях самозащиты может быть морально оправдано, но не ведет к миру. Об этом пишет ТАСС.

"Это политическое решение, которое может быть принято с моральной точки зрения, на условии моральности, этих условий много и о них можно говорить. Но [оно] аморальное, если есть намерение спровоцировать еще большую войну, продавать оружие или избавляться от оружия, которое больше не нужно. Причины в таких случаях определяют моральность такого акта. Защищаться законно. Есть выражение "любовь к родине": если не защищаешь что-то, значит ты это не любишь, а если защищаешь, значит любишь", - сказал он на пресс-конференции по пути из Казахстана.

По его мнению, нужно размышлять над концепцией "справедливой войны". Понтифик признал право на защиту, но только когда это необходимо.

Ранее Папа римский Франциск призвал переосмыслить понятие "справедливая война" в условиях существующих сегодня конфликтов, указав также на то, что Организация Объединенных Наций (ООН) оказалась не в силах добиваться прекращения военных конфликтов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.