Генсек НАТО Столтенберг признался в снижении запасов вооружений из-за поставок Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу следует предпринять усилия для восполнения запасов вооружений, которые снизились из-за конфликта на Украине.

"Поддержка, которую мы оказываем Украине, идет из имеющихся у нас запасов. В результате они снижаются, и нам надо сосредоточиться на их восполнении", - сказал он в эфире телеканала CNN.

Столтенберг также отметил, что украинским войскам придется трудно предстоящей зимой.

"Зима обещает быть суровой. Так что нам надо предоставить зимнее снаряжение, зимнюю форму, генераторы, палатки, чтобы они смогли действовать зимой", - резюмировал генсек.

Кстати, НАТО и ЕС собираются ужесточить контроль за передачей Украине вооружений, поскольку опасаются, что они впоследствии могут попадать на черный рынок. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на свои информированные источники. А ведь Россия давно предупреждала Европу и США, что в Даркнете полным-полно объявлений о продаже поставляемых на Украину вооружений. И речь не про автоматы Калашникова, там фигурируют и "Джавелины", и дроны-камикадзе и прочее, прочее, прочее. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU

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