Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине пакет военной помощи на $600 млн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джозеф Байден распорядился выделить Украине пакет военной помощи на 600 млн долларов. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил Белый дом.

"Полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов, я настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться о выделении до 600 миллионов долларов... на помощь Украине", - говорится в меморандуме, который Байден направил главе американского дипведомства Энтони Блинкену.

Содержание нового пакета военной помощи Киеву пока не раскрывается.

Напомним, на прошлой неделе, 8 сентября, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который ранее одобрил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Глава ведомства отметил, что данный транш военной помощи оценивается в 675 миллионов долларов. Позже появилось заявление от госсекретаря США Энтони Блинкен, о том, что Вашингтон предоставит 2,2 млрд долларов инвестиций на закупку оружия Киеву и его 18 соседям.