Reuters: Си Цзиньпин отказал папе римскому во встрече в Казахстане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ватикан предложил Китаю организовать встречу папы римского Франциска с руководителем КНР Си Цзиньпином в столице Казахстана Нур-Султане, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в Папском Престоле.

Сообщается, что Пекин отказал в мероприятии, сославшись на нехватку времени. При этом китайская сторона заявила, что «оценила этот жест».

Предположительно, понтифик планировал обсудить с Си статус Римско-католической церкви в азиатской стране.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который стартовал в узбекском Самарканде в четверг, 15 сентября 2022 года. Как писала "Комсомольская правда", власти Соединенных Штатов на фоне предстоящей встречи выразили опасения по поводу сближения РФ и КНР.

Ранее Папа римский Франциск призвал переосмыслить понятие "справедливая война" в условиях существующих сегодня конфликтов, указав также на то, что Организация Объединенных Наций (ООН) оказалась не в силах добиваться прекращения военных конфликтов.