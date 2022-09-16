Власти Запорожской области заявили о разочаровании резолюцией МАГАТЭ по ЗАЭС Фото: REUTERS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов заявил, что подготовленная экспертами Международного агентства по атомной энергии резолюция по Запорожской АЭС разочаровывает и демонстрирует предвзятость.

«Резолюция, с одной стороны, разочаровывает, так как у нас оставалась надежда, что в МАГАТЭ ещё есть толика принципиальности и независимости», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Как отметили в администрации региона, выводы экспертов агентства по станции являются доказательством их неспособности на объективное и непредвзятое расследование.

В городе Энергодар Запорожской области каждый день идет своя спецоперация - по отражению атак украинской армии на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС). Ее обстрелы ведутся ежедневно и с каждый днем только усиливаются. «Комсомольская правда» вместе с экспертами разбиралась, почему эта станция так важная для всех сторон конфликта.

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