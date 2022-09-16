Стало известно, о чем нельзя говорить рядом со смартфоном Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов заявил, что современные смартфоны собирают данные о своих владельцах на регулярной основе, в том числе, следят за тем, о чем они говорят.

"Возможность прослушивания окружающего пространства — это функционал, который встречается во вредоносных программах <...> Данные геопозиции смартфонов автоматически передаются на серверы компаний-разработчиков операционных систем, а потом продаются владельцам соответствующих сервисов", - сказал он в беседе с "Праймом".

Михайлов подчеркнул, что слежку с помощью смартфона можно свести к минимуму. Владельцу устройства необходимо ограничить доступ приложений к диктофону и камере, а также не устанавливать приложения из непроверенных источников, удалять неиспользуемые приложения и ограничивать доступ сервисов к геолокации.

Кстати, первое и главное – как только вы завели смартфон, кнопочный мобильный телефон, часы с сим-картой, GPS-трекер – все, считайте, что вы уже под колпаком. Как только от вашего гаджета идет обращение к ближайшему сотовому приемнику – вас уже засекли. Как только ваш гаджет обратился к навигационному спутнику – ГЛОНАСС или GPS – все, привет! Уже все, кому нужно, знают ваши координаты. Если сигнал получили три спутника – то координаты будут очень точны. Если три сотовые вышки – тоже. Но сейчас вполне можно рассчитать ваше местонахождение, даже если сигнал получен одним сотовым приемником. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU