Депутат Делягин считает, что большинство банков Турции не откажется от системы «Мир» под давлением США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин выразил мнение, что Турция обладает суверенитетом в сегодняшнем мире, поэтому давление США и Евросоюза (ЕС) в отношении использования платежной системы «Мир» может сказаться лишь на паре крупнейших турецких банков.

«Турция очень четко понимает, что для того, чтобы с кем-то договариваться, нужно демонстрировать независимость, хотя бы во второстепенных вопросах. Поэтому в ситуации, которая чревата деньгами, Турция будет демонстрировать свою независимость <...> Может быть, пара крупнейших банков откажутся, а средние и мелкие — нет. Я думаю, что будет так», — заявил он в беседе с Lenta.ru

Депутат убежден, что давление со стороны США и ЕС по вопросу использования системы «Мир» будет оказано и на другие страны.

Как напоминают "Известия", министерство финансов США допустило введение санкций за поддержку использования Национальной системы платежных карт (НСПК) или карт российской платежной системы «Мир» за пределами России.