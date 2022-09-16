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В мире16 сентября 2022 1:10

Депутат Делягин считает, что большинство банков Турции не откажется от системы «Мир» под давлением США

Депутат убежден, что давление со стороны США и ЕС по вопросу использования системы «Мир» будет оказано и на другие страны
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Депутат Делягин считает, что большинство банков Турции не откажется от системы «Мир» под давлением США

Депутат Делягин считает, что большинство банков Турции не откажется от системы «Мир» под давлением США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин выразил мнение, что Турция обладает суверенитетом в сегодняшнем мире, поэтому давление США и Евросоюза (ЕС) в отношении использования платежной системы «Мир» может сказаться лишь на паре крупнейших турецких банков.

«Турция очень четко понимает, что для того, чтобы с кем-то договариваться, нужно демонстрировать независимость, хотя бы во второстепенных вопросах. Поэтому в ситуации, которая чревата деньгами, Турция будет демонстрировать свою независимость <...> Может быть, пара крупнейших банков откажутся, а средние и мелкие — нет. Я думаю, что будет так», — заявил он в беседе с Lenta.ru

Депутат убежден, что давление со стороны США и ЕС по вопросу использования системы «Мир» будет оказано и на другие страны.

Как напоминают "Известия", министерство финансов США допустило введение санкций за поддержку использования Национальной системы платежных карт (НСПК) или карт российской платежной системы «Мир» за пределами России.