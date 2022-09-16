США включили в новый пакет военной помощи Украине боеприпасы для ракетных систем HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В новый пакет военной помощи Соединённых Штатов Украине вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противоартиллерийские радары и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщили в Пентагоне.

Помимо прочего, пакет военной помощи также включает четыре грузовика, снаряжения для разминирования, стрелковое оружие и приборы ночного видения.

Напомним, на прошлой неделе, 8 сентября, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который ранее одобрил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Глава ведомства отметил, что данный транш военной помощи оценивается в 675 миллионов долларов.

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