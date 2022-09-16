NI: развитие армейского взаимодействия между Россией и Китаем представляет угрозу для США Фото: kremlin.ru

Обозреватель Крис Осборн заявил, что развитие армейского взаимодействия между Россией и Китаем во время стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" представляет угрозу для США.

"Хотя перспектива крупномасштабного военного сотрудничества и взаимодействия России и Китая, вероятно, вызывает беспокойство в любом отношении, эффективно интегрированные в информационную сеть российско-китайские силы, по-видимому, представляют гораздо большую угрозу. <…> И она вырастет в разы, если китайские и российские силы будут способны к совместной координации в нескольких областях", — написал он в своей статье под названием "Китай и Россия готовятся к войне с Америкой?" в журнале National Interest.

Автор публикации отметил, что учения "Восток-2022" предусматривали использование двухсторонней связи "воздух-земля".

Как писал сайт KP.RU, Россия и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства благодаря идеям, заложенным в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом перед своим визитом в Пекин сказал президент России Владимир Путин.

В преддверии поездки в КНР в феврале 2022 года Путин написал статью под названием «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее». В частности, от нам отметил, что главное в отношениях между нашими странами, связанными многовековыми традициями дружбы и доверия – «это равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого».