Четверо военнослужащих Киргизии пострадали в столкновениях на границе с Таджикистаном Фото: ТАСС

Четверо киргизских военнослужащих получили ранения в столкновениях на границе с Таджикистаном, сообщает пресс-служба Баткенской областной администрации Киргизии.

"По предварительной информации, четверо военнослужащих получили ранения", - приводит РИА Новости заявление администрации.

Напомним, в ночь на 16 сентября таджикские военные начали обстрел позиций киргизских пограничников сразу в нескольких местах. Об сообщили в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии. Позже сообщалось, что боестолкновения между военными идут по всей протяженности киргизско-таджикской границы.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в апреле 2021 года между военнослужащими Киргизии и Таджикистана началось вооружённое столкновение на границе двух стран. В ГКНБ Кыргызстана тогда заявили, что конфликт намеренно спровоцировали таджикские пограничники. Также отмечалось, что в перестрелке между войсковыми подразделениями ранены два человека, но Министерство здравоохранения Кыргызстана заявило, что число пострадавших в конфликте на границе граждан страны возросло до восьми.