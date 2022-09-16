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Происшествия16 сентября 2022 3:11

Четверо военнослужащих Киргизии пострадали в столкновениях на границе с Таджикистаном

Напомним, в ночь на 16 сентября таджикские военные начали обстрел позиций киргизских пограничников сразу в нескольких местах
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Четверо военнослужащих Киргизии пострадали в столкновениях на границе с Таджикистаном

Четверо военнослужащих Киргизии пострадали в столкновениях на границе с Таджикистаном

Фото: ТАСС

Четверо киргизских военнослужащих получили ранения в столкновениях на границе с Таджикистаном, сообщает пресс-служба Баткенской областной администрации Киргизии.

"По предварительной информации, четверо военнослужащих получили ранения", - приводит РИА Новости заявление администрации.

Напомним, в ночь на 16 сентября таджикские военные начали обстрел позиций киргизских пограничников сразу в нескольких местах. Об сообщили в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии. Позже сообщалось, что боестолкновения между военными идут по всей протяженности киргизско-таджикской границы.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в апреле 2021 года между военнослужащими Киргизии и Таджикистана началось вооружённое столкновение на границе двух стран. В ГКНБ Кыргызстана тогда заявили, что конфликт намеренно спровоцировали таджикские пограничники. Также отмечалось, что в перестрелке между войсковыми подразделениями ранены два человека, но Министерство здравоохранения Кыргызстана заявило, что число пострадавших в конфликте на границе граждан страны возросло до восьми.